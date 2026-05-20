¡EN VIVO! En Diputados, avanza el debate para acotar el beneficio por "zona fría" a las regiones de frío extremo

El proyecto de ley de readecuación del régimen de zona fría ingresó en una etapa decisiva en la Cámara de Diputados.

El eje central de la iniciativa oficialista consiste en una fuerte reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio exclusivamente a los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, territorios catalogados técnicamente bajo la condición de frío extremo.

Según el texto de la propuesta parlamentaria, la medida persigue la reducción del déficit fiscal, el ordenamiento de las cuentas del Estado y la normalización financiera del entramado energético local.

Con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, el subsidio estatal modificará su estructura de aplicación: a partir de la sanción se financiará de forma directa el metro cúbico de consumo de gas natural y ya no la totalidad de la boleta, la cual incluye el cargo fijo.

Además, la normativa contempla la creación de un mecanismo financiero específico para condonar las deudas históricas que las empresas distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa, acumuladas durante las emergencias tarifarias previas.

Impacto en el padrón de usuarios

La semana pasada, la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, especificó el alcance numérico que tendrá la reestructuración del programa.

Con la implementación del nuevo marco regulatorio, un total de 1.600.000 usuarios perderán el beneficio en todo el territorio nacional. En contrapartida, mantendrán la cobertura unos 1.800.000 ciudadanos inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Los beneficiarios remanentes gozarán de un descuento superior al 75% sobre el consumo del fluido durante el invierno.

La política social continuará vigente para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica con ingresos de hasta tres canastas básicas, hogares con integrantes que posean el Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de la guerra del Atlántico Sur y residentes de barrios populares.

Negociaciones y quórum en el recinto

Para dar inicio al debate en el Congreso, el oficialismo requirió de acuerdos de última hora para consolidar las 129 voluntades necesarias para habilitar la sesión.

El inicio del debate contó con el sorpresivo aporte de la diputada radical Karina Banfi, quien previamente se había manifestado en contra de modificar la ley actual. También se sumaron al quórum las legisladoras María Inés Zigarán, Lourdes Arrieta y la neuquina Karina Maureira.

La paridad de fuerzas se reflejó también en ausencias imprevistas dentro del recinto de votación.



Los tres diputados del bloque Elijo Catamarca, alineados políticamente con el gobernador Raúl Jalil y habituales aliados de las propuestas del oficialismo, decidieron no bajar a ocupar sus bancas.



Pese a esto, el bloque gubernamental logró postergar la convocatoria alternativa de la oposición, la cual pretendía centrar la agenda en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.