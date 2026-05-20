Subsidios al gas por el régimen de Zona Fría: cómo funciona y qué cambios promueve el Gobierno

La Cámara de Diputados debatía este miércoles un proyecto de ley oficialista para readecuar el régimen de Zona Fría, que establece tarifas diferenciales de gas para regiones del país en donde las temperaturas obligan a un mayor consumo para calefacción.

La iniciativa libertaria busca acotar el beneficio y confía en lograr los votos necesarios para obtener la media sanción.

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Este régimen de subsidios fue creado en 2002 a través de la ley 25.565 y, en un comienzo, contemplaba descuentos en las tarifas del gas sólo para los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

En 2021, mediante la ley 27.637, se amplió su alcance al incluir a 90 municipios bonaerense, además de algunas comunas del centro del país y de Cuyo.

Los descuentos van de 30% al 50%, según la región, y están vigentes hasta finales de 2031.

El régimen de subsidios se solventa con un fondo que pagan los usuarios de todo el país y que el Gobierno de Javier Milei califica como insuficiente.

El proyecto oficialista busca recortar los beneficios del régimen de Zona Fría surgidos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que solventa el esquema.

La iniciativa mantiene el recargo de hasta 7,5% que pagan todos los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), pero promueve limitar su alcance.

La iniciativa retrotrae la cobertura geográfica del beneficio a las áreas contempladas antes de la reforma de 2021.

Quiénes mantendrían el subsidio y quiénes lo perderían

Los usuarios residenciales de la Patagonia, el departamento de Malargüe y la Puna sostendrían la bonificación por redes de gas natural y propano si se sancionara la reforma legislativa.

En cambio, se eliminaría el beneficio en más de un centenar de municipios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, La Pampa, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán; debido a que habían sido incorporados en la última ampliación.