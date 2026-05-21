Urgente: hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 21 de mayo una alerta nivel amarilla por fuertes vientos y frío extremo que afectará a cuatro provincias del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió en las últimas una alerta amarilla por vientos fuertes en el oeste de Salta y el oeste de Jujuy.

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos en varias zonas del norte del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 50 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora", destacó.

Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones como evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del viento; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

EL organismo nacional informó que hay una alerta por frío extremo para algunas zonas (Imagen captura).

A su vez, confirmaron que hay alerta por frío extremo en zonas de Entre Ríos y Misiones. En ese sentido, indicaron que puede ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y con un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 13°C.