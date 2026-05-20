Se acerca el día más frío de la semana: cuántos grados se esperan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la cercanía de una "ola polar" que afectará a varias provincias del país, que contarán con temperaturas bajo cero o que no superarán el grado de mínima.

Desde el organismo especializado en clima remarcaron que este jueves 21 de mayo será el día más frío de la semana con mínimas que oscilan entre los -6° y los 10 grados, dependiendo de la zona del país.

Varios puntos del país contarán con temperaturas bajo cero.

La Patagonia será uno de los sectores más afectados, debido a que estiman una temperatura mínima de -2° en Tierra del Fuego y Río Negro, y -1° en las provincias de Chubut y Santa Cruz, las máximas están previstas en 15 grados.

Otra de las zonas más frías será Cuyo debido a que están previstos -6° en Mendoza y -4° en San Juan. Por otra parte, en La Pampa se esperan temperaturas de -1°, en Córdoba se esperan 0 grados y en Santa Fe, solamente un grado. Sin embargo, pueden trepar durante todo el día hacia los 16 grados o en algunos casos específicos hasta los 18.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El SMN alertó que el próximo jueves habrá una mínima de 6 grados y una máxima de 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pero que en el transcurso de la semana, mejorarán hasta alcanzar mínimas de 12 y máximas de 19 para el lunes 25 y el martes 26.

Así estará el clima en Buenos Aires esta semana.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una mínima de 4 grados y máximas que pueden alcanzar los 15, mientras que en las localidades de la provincia de Buenos Aires las temperaturas pueden oscilar entre 1 y 5 grados de mínima y 13 grados de máxima.