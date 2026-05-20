Clima de hoy, miércoles 20 de mayo: jornada fresca, parcialmente nublada y con buen tiempo, ¿sigue el frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 20 de mayo se espera una jornada con un ambiente fresco, un cielo algo a parcialmente nublado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada arrancará con un ambiente frío a fresco, con cielo despejado en la zona desde las primeras horas y luego se espera un aumento de la nubosidad. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima llegará hasta los 15°C.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el clima en las próximas jornadas (Imagen captura).

A su vez, el organismo nacional confirmó que a lo largo de esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

En tanto, el jueves se espera una jornada fresca, ventosa, con cielo parcialmente nublado. La mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 13 grados.

Por último, el viernes iniciará con un ambiente fresco a templado y con cielo algo nublado y buen tiempo. La temperatura rondará entre 7°C y 13°C.