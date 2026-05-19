Semana gris en el AMBA: ¿Cómo estará el tiempo y cuándo vuelve el sol?

Después de varios días con condiciones cambiantes y momentos de sol, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires comenzará a mostrar un escenario más estable, aunque con temperaturas más bajas y predominio de nubosidad durante gran parte de la semana.

Además, las previsiones meteorológicas anticipan jornadas frescas, mañanas frías y tardes templadas, en un contexto típicamente otoñal que se extendería durante varios días.

El pronóstico extendido muestra varios días con abundante nubosidad y temperaturas moderadas en el AMBA.

El AMBA tendrá jornadas frescas y mayormente cubiertas: cómo evolucionará el clima

De acuerdo con las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias importantes en los próximos días, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto en distintos momentos de la semana.

El ingreso de aire más frío provocará mañanas frescas y tardes templadas, con máximas que se moverán entre los 13 y 19 grados. Además, el panorama estará acompañado por nubosidad variable y momentos de sol parcial, especialmente hacia el fin de semana.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra una semana con nubosidad persistente y temperaturas otoñales en el Área Metropolitana de Buenos Aires

El miércoles 20 de mayo se perfila como una jornada más gris, con cielo parcialmente cubierto y registros térmicos que oscilarán entre los 7 y 15 grados. Asimismo, el viento soplará de manera leve desde distintos sectores, aunque sin ráfagas significativas.

Para el jueves 21 se espera otra jornada con abundante nubosidad y ambiente fresco en el AMBA. De acuerdo con el pronóstico extendido, la temperatura mínima rondará los 6 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C.

El viernes 22 mantendrá condiciones muy similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas típicas de otoño. Las marcas térmicas oscilarán entre los 7 y 13 grados, en una jornada estable y sin precipitaciones previstas. Hacia la tarde podrían registrarse algunos momentos con mayor presencia de sol.

El sábado 23 comenzaría a registrarse una leve mejora en las temperaturas, con una máxima estimada de 15 grados y momentos de mayor presencia solar.

El domingo 24 presentará una leve mejora en las condiciones del tiempo, con temperaturas algo más agradables y momentos de mayor luminosidad. Según el pronóstico, la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17°C.

El pronóstico extendido anticipa varios días con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas en el AMBA.

Según las previsiones extendidas, el inicio de la próxima semana podría traer un nuevo ascenso térmico. Para el lunes ya se esperan máximas cercanas a los 19 grados, aunque el cielo seguiría parcialmente nublado en distintos momentos del día.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse con el correr de las horas y actualizarse de acuerdo con el avance de los sistemas meteorológicos.