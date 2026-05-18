Semana "polar" en Buenos Aires: mínimas de hasta 3 grados y varios días con frío intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana marcada por el frío en el clima en Buenos Aires, con temperaturas mínimas muy bajas y tardes frescas. No se esperan lluvias y el tiempo se mantendrá estable durante todos los días.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá características plenamente invernales, con mañanas cercanas a los 3 grados y presencia de viento en algunos momentos.

Este lunes 18 fue con un ambiente muy frío. La temperatura mínima partió desde los 3 grados y la máxima alcanzó los 17 grados, con cielo despejado y sin lluvias.

Para mañana martes 19 se espera la continuidad del frío, aunque con una leve suba térmica por la tarde. La mínima será de 6 grados y la máxima llegará a 19 grados. Durante la mañana se prevé presencia de neblina o bancos de niebla.

El miércoles 20 volverá a bajar la temperatura. La mínima será de 7 grados y la máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

El jueves 21 se perfila como uno de los días más fríos de la semana. La temperatura irá de 5 a 13 grados, con cielo algo nublado y sin precipitaciones.

Ya para el viernes 22, en la continuidad del ambiente invernal que irrumpe esta mitad de mayo, se espera una temperatura mínima de 6 grados y máxima de 14 grados.

El fin de semana comenzará el sábado 23 con condiciones similares a los días previos. Se esperan temperaturas entre 8 y 15 grados, y un cielo parcialmente nublado.

La semana concluirá el domingo 24 con una leve mejora térmica. Se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados, bajo cielo algo nublado.

De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma una semana plenamente invernal, con mañanas muy frías, ausencia de lluvias y temperaturas que se mantendrán bajas durante varios días.

Se espera que en lo que serán los últimos días de mayo, el frío se profundice aún más y la temporada invernal llegue "con todo": inclusive, se estima que será con más lluvias que en otros años.