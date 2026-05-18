¿Se adelantó el invierno en Argentina? Alerta por frío extremo para estas provincias

Después de varios días con mañanas frescas y cambios bruscos de temperatura, una intensa masa de aire frío comenzó a avanzar sobre distintas regiones de Argentina y obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla por frío en ocho provincias.

El avance de esta masa de aire polar provocará sensaciones térmicas bajas y posibles heladas en varias regiones de Argentina. Sin dudas, un escenario que muchos ya relacionan con una llegada anticipada del invierno.

El ingreso de una masa de aire frío provocará un fuerte descenso térmico en gran parte del país durante los próximos días.

Una masa de aire helado impacta en varias provincias y activa alertas meteorológicas

El fenómeno afecta principalmente al norte y centro del país, donde se esperan jornadas con marcas térmicas muy bajas para esta época del año. La situación despertó la pregunta entre muchos argentinos: ¿El invierno llegó antes de tiempo?

Según el Servicio Meteorológico, la advertencia de nivel amarillo implica que las condiciones climáticas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos considerados de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las zonas alcanzadas por la alerta son el este de Salta; Formosa; Chaco (excepto el sector sudeste); Santiago del Estero (salvo el sudeste); Santa Fe (solo el noreste); Corrientes (el oeste y norte); Misiones (desde el sur hasta el centro); y el sudoeste de Córdoba.

Las bajas temperaturas comenzaron a sentirse con fuerza en gran parte del país y encendieron las alertas meteorológicas.

En varias de estas regiones se pueden registrar mínimas por debajo de las cotidianas, acompañadas por sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento. Además, el ingreso de aire polar podría generar heladas matinales y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Especialistas explican que este tipo de irrupciones frías suelen producirse durante mayo, aunque la intensidad y la amplitud geográfica del fenómeno llaman la atención. Por eso, muchas personas comenzaron a asociar este escenario con una llegada anticipada del invierno meteorológico.

El descenso térmico también impactará en la vida cotidiana, especialmente en horarios de la mañana y la noche. En varias provincias se espera un incremento en el uso de calefacción y abrigo, mientras que productores rurales siguen de cerca la evolución de las temperaturas por posibles efectos sobre cultivos y animales.

Desde el organismo meteorológico recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar especial atención a los sectores más vulnerables frente a las bajas temperaturas.

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