Confirmado: hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y fuertes vientos que afectará a diez provincias durante este lunes 18 de mayo.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó en las últimas horas que rige la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego una alerta amarilla por vientos fuertes.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 110", indicó.

Ante este situación, el SMN recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

En paralelo, el organismo publicó una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para zonas de Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. En estos sectores, la mínima podría bajar hasta los 6°C.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con cielo mayormente claro, buen tiempo y un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 17°C.