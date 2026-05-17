Clima de hoy, domingo 17 de mayo, con frío y lluvias: ¿Qué dice el pronóstico para los próximos días?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se actualizó en las últimas horas y anticipó cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 17 de mayo y en los días siguientes.

Para hoy, el organismo prevé una jornada que comenzará con cierta inestabilidad, especialmente durante la mañana, cuando podrían registrarse algunas lluvias aisladas. Sin embargo, con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y el tiempo se estabilizará hacia la tarde y la noche.

Por otro lado, el SMN también anticipó cómo seguirá el clima durante la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Según las previsiones, las bajas temperaturas serán protagonistas, con registros mínimos que podrían descender hasta los 5 grados.

¿Cómo estará el clima este domingo 17 de mayo en el AMBA?

Para este domingo, el SMN anticipa un clima inestable durante las primeras horas del día, con una probabilidad de lluvias aisladas que se ubicará entre el 10% y el 40%. La jornada comenzará con temperaturas bajas, con una mínima de 9 grados y viento predominante del sector sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El clima para este domingo 17 de mayo, con inestabilidad por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.

Durante la tarde, las condiciones mejorarán y no se esperan precipitaciones. El cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 15 grados. En esta franja del día, el viento rotará al sector sur y mantendrá velocidades similares, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá nuevamente, ubicándose en torno a los 11 grados. El viento volverá a soplar desde el sudeste, aunque con menor intensidad, con ráfagas estimadas entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo en la semana

El lunes 18 de mayo se presentará con cielo mayormente despejado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados, con condiciones estables.

El clima de la semana será bueno en general, aunque el SMN anticipó que la temperatura será baja y el frío se sentirá en todas las jornadas.

Para el martes 19, se espera un día soleado, con una mínima de 6 grados y una máxima que llegará a los 18 grados. El tiempo continuará sin precipitaciones y con buena presencia solar.

El miércoles 20 se mantendrán condiciones similares, aunque con algo más de nubosidad. La temperatura oscilará entre los 7 y los 16 grados, en una jornada estable.

El jueves 21, en tanto, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas se ubicarán entre los 6 y los 15 grados. No se esperan lluvias y el viento será leve.

El viernes 22 continuará la tendencia de estabilidad, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas irán desde los 6 hasta los 15 grados, con baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

Finalmente, el sábado 23 cerrará la semana con condiciones similares: cielo algo nublado, mínima de 6 grados y máxima de 15, sin lluvias previstas.