Cambió el pronóstico y llegan las lluvias a Buenos Aires: ¿En qué momento del fin de semana se debe estar alerta?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una fuerte inestabilidad para Buenos Aires durante las próximas jornadas. Quienes tenían pensado disfrutar de actividades al aire libre deberán modificar sus planes debido a la llegada de tormentas.

Este cambio en el pronóstico dará paso a un escenario dominado por la humedad y la caída de agua. Durante las primeras horas de este sábado 16 de mayo, el clima comenzó a dar señales claras de desmejora con un cielo completamente cubierto y una densa nubosidad.

La mañana arrancó con una temperatura mínima que se posicionó en los 12 grados, consolidando un ambiente fresco. Además, el porcentaje de probabilidad de precipitaciones irá en aumento con el correr de las horas, marcando el inicio de un período de mal tiempo que se extenderá durante todo el fin de semana.

Lluvias persistentes para el fin de semana: ¿Qué dice el pronóstico?





El panorama para la tarde y la noche de este sábado se presenta sumamente inestable, ya que las probabilidades de lluvia treparán a un rango de entre el 10 y el 40%, con chaparrones que irán cobrando intensidad hacia el cierre del día.

A pesar del agua, la temperatura máxima logrará ascender hasta alcanzar los 17 grados en horas de la tarde, mientras que al caer la noche el termómetro descenderá levemente para ubicarse en los 13 grados.

La lluvia continuará de manera constante y con ráfagas de viento moderadas, no mostrando mejoras sustanciales al comenzar el domingo 17 de mayo.

Las primeras horas de la jornada mantendrán un escenario idéntico con precipitaciones persistentes que continuarán afectando a toda la región.

La inestabilidad se concentrará principalmente durante la madrugada y la mañana, franja en la cual la mínima tocará los 10 grados bajo nubes grises y persistente caída de agua.

Hacia la tarde, la probabilidad de lluvias se disipará por completo, dejando un cielo parcialmente nublado, con una máxima estimada en los 15 grados y un marcado descenso térmico nocturno que registrará apenas 7 grados, anticipando la llegada de una masa de aire polar.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

El pronóstico para la próxima semana: días soleados y mañanas de frío intenso





El comienzo de la semana laboral traerá alivio en cuanto a las precipitaciones. Se esperan jornadas caracterizadas por el sol y las bajas temperaturas.

El lunes se presentará con un cielo completamente despejado y altos niveles de radiación solar, aunque el viento del sector sur hará sentir su rigor con una temperatura mínima de apenas 5 grados durante las primeras horas de la mañana.

La máxima logrará repuntar por la tarde hasta rozar los 17 grados, ofreciendo una jornada agradable. Para el martes, las condiciones generales se mantendrán estables, registrando una leve mejoría en las marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 6 grados y una máxima de 19 grados.

Hacia el miércoles se espera un incremento temporario de la nubosidad, lo que provocará un leve retroceso en el termómetro, que marcará 7 grados de mínima y 16 grados de máxima.

Finalmente, tanto el jueves como el viernes el ambiente se presentará frío y seco, con mañanas rigurosas de 6 grados de mínima y tardes nubladas donde el termómetro no superará los 15 grados.