¿Frío y lluvia? Así estará el pronóstico el próximo sábado y domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el parte oficial del pronóstico extendido del tiempo para las jornadas del sábado 16 y el domingo 17 de mayo de 2026 en el ámbito de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos provistos por la institución oficial de monitoreo climático, se prevé un fin de semana con condiciones de estabilidad atmosférica, nubosidad variable y ausencia de precipitaciones.

Los parámetros meteorológicos analizados confirman la continuidad de las características estacionales propias del trimestre de transición anual en la región central del país.

Los especialistas técnicos del organismo indicaron que las masas de aire presentes mantendrán un comportamiento regular, lo que evitará la formación de frentes de tormenta durante todo el período analizado.

Esto permitirá el desarrollo de actividades al aire libre sin mayores complicaciones logísticas, bajo el seguimiento de los registros térmicos habituales para la época del año.

Las condiciones para la jornada del sábado

Para el sábado 16 de mayo, los registros del organismo nacional anticipan un cielo parcialmente nublado con vientos moderados provenientes del sector este, rotando de forma paulatina hacia el noreste durante la tarde.

La temperatura mínima se mantendrá en valores frescos durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima mostrará un leve ascenso hacia las primeras horas de la tarde debido a la incidencia de la radiación solar.

La humedad relativa del ambiente se ubicará en niveles medios, generando una visibilidad óptima en los principales corredores viales de la región metropolitana.

Estabilidad y nubosidad hacia el domingo

El informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional detalla que el domingo 17 de mayo continuará bajo la influencia de altas presiones, lo que garantizará la persistencia del buen tiempo general en toda la jurisdicción.

Se espera un incremento temporario de la cobertura nubosa hacia el cierre de la jornada, aunque los modelos de previsión técnica descartan la probabilidad de lluvias o lloviznas.

Los vientos predominarán del sector norte, aportando un leve incremento en los niveles de humedad en las capas bajas de la atmósfera, cerrando de este modo un fin de semana sin alertas meteorológicas vigentes.