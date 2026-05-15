Fin de semana con paraguas y abrigo: el aire polar llega el domingo y se queda toda la semana

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) certificó un giro drástico en las condiciones climáticas del AMBA. El foco de atención se divide en dos momentos críticos: la inestabilidad que marcará el pulso del sábado y el posterior enfriamiento seco que dominará la agenda laboral de la próxima semana.

Sábado y domingo: El quiebre meteorológico

La jornada de mañana sábado funcionará como la transición definitiva hacia el frío intenso. Aunque el día comenzará con una mínima de 12 °C, la humedad evidencia una saturación que derivará en chaparrones aislados. A medida que avance la tarde, las probabilidades de lluvia se ubican entre el 10% y el 40%, acompañadas por una rotación de vientos hacia el sector sur. Este fenómeno de ráfagas moderadas será el encargado de barrer la nubosidad y dar paso al aire gélido.

Para el domingo 17 de mayo, el escenario mostró un desplome térmico contundente. El sol será el protagonista absoluto tras el paso de las nubes, pero no logrará mitigar el ambiente invernal. El termómetro se consolidará en una mínima de 7 °C y una máxima que apenas alcanzará los 15 °C, marcando el inicio de un período de estabilidad bajo marcas bajas que se mantendrá persistente.

Cómo estará el clima este fin de semana.

Próxima semana: El pico de frío y estabilidad

El inicio de la semana laboral profundizará la tendencia polar en toda la región. El lunes 18 de mayo se perfila como la mañana más fría del año hasta el momento. La escasez de nubes durante la madrugada permitirá que la temperatura baje hasta un pico mínimo de 5 °C. Gracias a la alta insolación del mediodía, la máxima trepará a los 17 °C, configurando una amplitud térmica que exigirá el uso de ropa pesada en las primeras horas.

Hacia el martes 19 y miércoles 20, el panorama meteorológico ratificó que el frío no dará tregua. Las mínimas se estacionarán entre los 6 °C y 7 °C, mientras que las máximas se mantendrán estables en torno a los 19 °C y 16 °C, respectivamente. La ausencia total de probabilidades de lluvia para el resto de la semana facilita un escenario de visibilidad óptima y aire seco.

El frío polar seguirá el resto de la semana.

Finalmente, el jueves 21 de mayo cerrará este ciclo de aire polar con condiciones idénticas: cielo algo nublado y una temperatura que no superará los 15 °C.