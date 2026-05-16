Pronóstico inestable para el fin de semana: ¿Vuelven las lluvias al AMBA?

Luego de varios días de estabilidad climática, las condiciones comenzarían a modificarse a partir de este sábado 16 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la provincia.



De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante esa jornada se espera un marcado incremento de la nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Para el sábado, se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima cercana a los 17°C, en un contexto de ambiente más húmedo y jornadas con menor amplitud térmica.

El informe meteorológico indica probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% durante la segunda mitad del día, especialmente sobre el AMBA y distintas localidades del conurbano bonaerense.

Además, los mapas difundidos por el organismo muestran una amplia cobertura de nubosidad y lluvias sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Si bien no se esperan tormentas severas, las autoridades recomendaron mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial y extremar los cuidados al conducir.

También aconsejaron evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de precipitaciones para prevenir accidentes y complicaciones en la circulación.