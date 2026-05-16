Menú
Radio en vivo
Sábado, 16 de mayo de 2026

Pronóstico inestable para el fin de semana: ¿Vuelven las lluvias al AMBA?

El cambio de tiempo traerá jornadas más frescas, húmedas y con menor amplitud térmica.

Redacción FMQ

Luego de varios días de estabilidad climática, las condiciones comenzarían a modificarse a partir de este sábado 16 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la provincia.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante esa jornada se espera un marcado incremento de la nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Para el sábado, se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima cercana a los 17°C, en un contexto de ambiente más húmedo y jornadas con menor amplitud térmica.

El informe meteorológico indica probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% durante la segunda mitad del día, especialmente sobre el AMBA y distintas localidades del conurbano bonaerense.

Además, los mapas difundidos por el organismo muestran una amplia cobertura de nubosidad y lluvias sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Si bien no se esperan tormentas severas, las autoridades recomendaron mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico oficial y extremar los cuidados al conducir.

También aconsejaron evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de precipitaciones para prevenir accidentes y complicaciones en la circulación.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

Últimas noticias de AMBA