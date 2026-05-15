Tensión y destrozos en el Hospital de Quilmes tras la muerte de un adolescente de 14 años

Familiares y allegados de un adolescente de 14 años protagonizaran destrozos dentro del Hospital de Quilmes tras conocerse la muerte del menor.



Según trascendió, el joven había ingresado al hospital y recibió la atención médica correspondiente de acuerdo a su cuadro clínico. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Ante esta situación, se solicitó la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte. Entre las hipótesis que investigan las autoridades figura una posible intoxicación, aunque por el momento no hubo confirmaciones oficiales.

Tras enterarse del desenlace, familiares del adolescente reaccionaron en medio de una profunda angustia y protagonizaron incidentes dentro del hospital. De acuerdo a fuentes presentes en el lugar, varias personas ingresaron de manera violenta y provocaron daños en distintos sectores de las instalaciones, además de agresiones verbales contra integrantes del personal de salud.

La situación generó un importante operativo policial dentro del hospital. Efectivos lograron intervenir y controlar los disturbios luego de varios minutos de tensión.

Finalmente, los familiares se retiraron del lugar y, hasta el momento, no trascendió que haya personas heridas como consecuencia de los incidentes.