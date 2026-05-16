Cambia el clima y llueve en el AMBA: ¿Cuándo se larga y cómo sigue el fin de semana?

El clima volverá a mostrar condiciones inestables durante las próximas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se espera una noche marcada por lluvias, viento persistente y un fuerte descenso de temperatura de cara al cierre del fin de semana.

Frente a este panorama, recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede presentar modificaciones con el correr de las horas.

El ingreso de aire frío y las lluvias aisladas marcarán el cierre del fin de semana en el AMBA.

El frío y las lluvias complican el fin de semana: Qué dice el pronóstico para las próximas horas

El cambio más importante llegará hacia la noche. Los especialistas anticipan que las primeras lluvias podrían aparecer alrededor de las 21 horas, momento en el que aumentarán considerablemente las probabilidades de precipitaciones sobre la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense.

En paralelo, se espera un marcado descenso térmico. De hecho, cerca de las 22 horas, el termómetro ya rondaría los 12 grados y la sensación de humedad se hará más evidente por la persistencia del viento del sector sureste.

Hacia la medianoche, las condiciones comenzarían a estabilizarse lentamente, aunque el cielo permanecerá cubierto y la temperatura continuará bajando hasta ubicarse cerca de los 10 grados.

El pronóstico muestra lluvias aisladas durante la noche del sábado y una mejora gradual de las condiciones hacia el domingo.

Para el domingo 17 de mayo, el panorama climático mostrará una mejora gradual, aunque todavía podrían registrarse algunas lloviznas aisladas durante la madrugada.

Según las previsiones, alrededor de las 2 de la mañana todavía existe la posibilidad de precipitaciones débiles antes de que el sistema comience a retirarse definitivamente.

El amanecer del domingo será uno de los momentos más fríos del fin de semana. Cerca de las 8 de la mañana, la sensación térmica podría ubicarse en torno a los 6 grados debido a la combinación entre humedad residual y viento persistente.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra inestabilidad sobre el AMBA y anticipa un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.

Con el avance de la jornada, las nubes comenzarán a disiparse lentamente y el sol podría aparecer de manera parcial durante la tarde. La máxima prevista rondará los 14 grados, generando un ambiente fresco pero mucho más estable en comparación con las horas previas.

Finalmente, el cierre del domingo llegará con cielo despejado y temperaturas de un solo dígito, anticipando el ingreso de una semana que se perfila como una de las más frías en lo que va del mes en Buenos Aires.