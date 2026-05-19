Cambia el bono para jubilados de ANSES: a partir de qué día y cómo impacta en los cobros

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la liquidación de las prestaciones correspondientes mayo de 2026.

Mientras que las primeras semanas del mes estuvieron destinadas a los beneficiarios de la mínima, la estructura del esquema previsional registrará una modificación fundamental a partir del viernes 22 de mayo, momento en que se activa el pago para los haberes más altos.

El cambio radica en la metodología de asignación del bono de refuerzo. Si bien las categorías básicas lo perciben de forma completa, a partir del viernes deja de ser fijo y pasa a ser una suma variable, reduciéndose de manera proporcional según los ingresos registrados por cada titular.

¿Cómo funciona el cálculo del bono?





De acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo del Decreto 292/2026, el plus previsional se liquida de forma decreciente utilizando un sistema de topes cruzados:

Piso garantizado : los beneficiarios que perciben la jubilación mínima de $393.250,17 ya cobraron el refuerzo completo de $70.000 , alcanzando un ingreso global unificado de $463.250,17 .

Escala proporcional : quienes cobran por encima de la mínima pero no llegan al techo establecido, reciben un extra variable. Por ejemplo, un jubilado con un haber base de $400.000 percibirá un bono aproximado de $63.250 para equiparar la meta.

Exclusión definitiva: aquellos titulares que con su sueldo base actualizado por el 3,4% de movilidad ya superen el límite de los $463.250,17 quedan completamente exceptuados y no recibirán el subsidio de contingencia.

Jubilados: ¿Por qué cambia el bono y qué día?

Cronograma de pagos: ¿Quiénes cobran a partir de este viernes?





Las acreditaciones bancarias automáticas para el sector de ingresos superiores a la mínima se realizarán de manera agrupada, procesando dos terminaciones de documento por cada jornada hábil, exceptuando el lunes por el feriado nacional:

Viernes 22 de mayo : DNI finalizados en 0 y 1 .

Lunes 25 de mayo : sin actividad por el feriado del Día de la Revolución de Mayo.

Martes 26 de mayo : DNI finalizados en 2 y 3 .

Miércoles 27 de mayo : DNI finalizados en 4 y 5 .

Jueves 28 de mayo : DNI finalizados en 6 y 7 .

Viernes 29 de mayo: DNI finalizados en 8 y 9.

Los fondos estarán disponibles en las cuentas de la seguridad social desde las primeras horas de cada jornada para su retiro por terminales de cajeros automáticos o para su utilización mediante medios de pago electrónicos y transferencias digitales.