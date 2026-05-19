Aumento para jubilados en junio 2026: ¿De cuánto es la suba confirmada por ANSES y cómo impacta en el aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el nuevo esquema que regirá los haberes de los jubilados y pensionados para el próximo mes.

La expectativa de los beneficiarios se concentra en el aumento para jubilados de junio 2026, un período que llegará con ingresos reforzados gracias a la fórmula de movilidad vigente y la liquidación del medio aguinaldo.

El organismo previsional aplicará un ajuste mensual indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Esta metodología de actualización garantiza que los ingresos acompañen la evolución de la inflación con un desfasaje de dos meses previos.

El incremento del próximo mes no solo modificará el haber básico de todas las categorías del sistema, sino que actuará como el factor determinante para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Al subir los haberes en bruto, la base de cálculo para la primera mitad del aguinaldo se eleva de manera proporcional, impactando positivamente en los montos finales que se verán reflejados.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en junio 2026?





El porcentaje de incremento confirmado por el Gobierno para las jubilaciones y pensiones es del 2,58%.

Este índice se acoplará de forma automática a los sueldos de todo el universo previsional, incluyendo a las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con este nuevo ajuste del 2,58% por movilidad, las escalas estimadas se estructurarán de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima: el haber base se actualiza para posicionarse en $403.317,99 .

Jubilados de la máxima: el techo del sistema previsional sube de forma directa y queda establecido en $2.713.948.

Jubilados: ¿De cuánto es la suba para junio confirmada por la ANSES?

El cálculo del medio aguinaldo y qué pasa con el bono de $70.000





Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios es cómo se compone el Sueldo Anual Complementario.

La normativa previsional establece que el aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual dentro del semestre. Para junio, ese cálculo se realiza estrictamente sobre el nuevo haber básico con aumento.

De esta forma, el pago del aguinaldo dejará afuera el bono extraordinario de $70.000 (destinado a la mínima), debido a su condición de concepto no remunerativo.

Los montos brutos totales para el próximo mes (sumando haber base, aguinaldo y, de corresponder, el refuerzo) quedarán configurados así:

Mínima: perciben el haber base de $403.317,99 , más un aguinaldo de $201.659 y el bono de $70.000 , consolidando un total de $674.976,99 .

Máxima: quienes reciben el tope previsional cobrarán su haber de $2.713.948 más un aguinaldo de $1.356.974. Al no tener acceso al bono de contingencia, el total bruto de su liquidación alcanzará los $4.070.922.

Los beneficiarios podrán auditar el desglose exacto de sus haberes, los aportes correspondientes y los descuentos de la obra social.

Será a partir del lunes 8 de junio, fecha en la que estarán disponibles los recibos digitales de sueldo en la plataforma Mi ANSES ingresando con la Clave de la Seguridad Social.