¿Qué jubilados cobran este martes 19 de mayo a través de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la segunda semana del cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026.

Este martes 19, el organismo liquida los haberes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados, quienes reciben sus montos con la actualización mensual basada en el índice de inflación.

Este martes 19 de mayo: ¿Quiénes cobran con aumento y bono?





De acuerdo al calendario oficial para quienes perciben los haberes mínimos, hoy tienen el dinero disponible:

Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 6.

Montos de mayo: ¿Cuánto se acredita en la cuenta de cada jubilado?





Los fondos pueden retirarse a través de la red de cajeros automáticos o utilizarse para consumos con tarjeta de débito, lo que agiliza el acceso al dinero sin necesidad de realizar filas en las sucursales bancarias.

Para este grupo de beneficiarios, el monto final a cobrar integra el haber mensual con el incremento del 3,4% y el bono de refuerzo previsional:

Haber mínimo base: tras el último ajuste, se sitúa en $393.174,10. Bono de refuerzo: se suma el pago extraordinario de $70.000. Total garantizado: ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $463.174,10 este mes.

Cabe recordar que los jubilados que perciben un monto superior a la mínima, pero que no alcanzan el tope de $463.174,10, recibirán un bono proporcional hasta completar dicha cifra.

Fechas de pago para mayo de 2026: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados?





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo .

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

¿Qué jubilados cobran hoy, martes 19 de mayo?

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Si se tienen dudas sobre la liquidación, se puede revisar el recibo detallado ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Allí aparecerá desglosado el aumento y el refuerzo bajo el concepto de "Refuerzo previsional".