Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados de ANSES y cuándo se cobra en junio de 2026

En junio de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán el primer Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.

Este ingreso extra se sumará al aumento previsto para los haberes, que en el sexto mes del año volverán a actualizarse según el índice de inflación de abril difundido recientemente por el INDEC.

Además de a jubilados y pensionados, el pago del aguinaldo alcanza a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Además, incluye a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El SAC se abona en dos partes a lo largo del año: la primera junto a los haberes de junio y la segunda en diciembre. El monto equivale al 50% de la remuneración más alta percibida durante el semestre, es decir, entre enero y junio, sin incluir bonos extraordinarios.

Con la actualización prevista para los haberes y la posibilidad de que el Gobierno vuelva a otorgar el bono extraordinario -algo que todavía debe definirse-, junio se perfila como el mes con los ingresos más altos del año para los jubilados hasta el momento.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en junio con aumento y bono





Con el ajuste del 2,6% correspondiente a la inflación de abril, la jubilación mínima se ubicará cerca de los $403.396,63.

En tanto, los titulares de la PUAM pasarán a cobrar alrededor de $322.717,30, mientras que las PNC por Invalidez y Vejez alcanzarán los $282.377,64.

A estos valores habrá que agregarles el bono extraordinario de $70.000 que entrega el Gobierno nacional. Para quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, el refuerzo se abonará de manera proporcional hasta completar un total de $473.396,63.

En junio de 2026, jubilados de ANSES recibirán aumento, bono y la primera mitad del aguinaldo (Imagen ilustrativa).

Cómo calcular el aguinaldo

Para calcular el monto del SAC, se toma el 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre comprendido entre enero y junio. En este cálculo no se incluye el bono extraordinario, debido a que se trata de un refuerzo adicional que no integra el haber previsional.

Debido al aumento aplicado en junio, ese mes se convertirá en la referencia para definir el valor del aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES.

De esta manera, los montos del SAC quedarán de la siguiente forma:

Jubilados de la mínima: cobrarán $201.698,32.

Titulares de la PUAM: recibirán $161.358,65.

Beneficiarios de PNC por Invalidez y Vejez: percibirán $141.188,82.

Además, si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales de junio alcanzarían cifras récord en lo que va del año para millones de beneficiarios.

Los valores finales estimados serían los siguientes:

Jubilación mínima: $675.094,95 entre haber, aguinaldo y bono.

entre haber, aguinaldo y bono. PUAM: $554.075,95 sumando el ingreso mensual, el SAC y el refuerzo.

sumando el ingreso mensual, el SAC y el refuerzo. PNC por Invalidez y Vejez: $493.566,46 con todos los conceptos incluidos.

Calendario de pagos ANSES para jubilados en junio 2026

La ANSES depositará el aguinaldo de forma automática, por lo que los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite extra para acceder al pago. El monto llegará junto con los haberes mensuales correspondientes a junio.

Las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los jubilados y pensionados que perciben la mínima comenzarán a recibir sus pagos desde el lunes 8 de junio.

Por otro lado, quienes cobran haberes superiores al mínimo tendrán acreditados sus ingresos en la última semana del mes. Según el cronograma previsto por el organismo, los depósitos se realizarán entre el 23 y el 29 de junio.