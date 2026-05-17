ANSES deposita $363.000 a trabajadores sin empleo: ¿Cómo acceder al cobro a fines de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa depositando la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Se trata de un ingreso temporal que funciona como sostén económico hasta que los beneficiarios logren reinsertarse en el mercado laboral. En este contexto, el organismo recordó que quienes hayan iniciado el trámite con anterioridad podrán acceder al cobro correspondiente a mayo, respetando el calendario de pagos vigente.

Cómo cobrar la Prestación por Desempleo en mayo

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por causas externas.

Para mayo, los valores establecidos son los siguientes:

Monto mínimo: $181.500, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto máximo: $363.000, equivalente al 100% de ese indicador.

El monto final que recibe cada beneficiario se calcula de manera individual. ANSES evalúa los aportes realizados durante los últimos años y las características de la desvinculación laboral para determinar el importe exacto.

En cuanto a los requisitos, el organismo distingue dos grupos principales:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato.

deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y acreditar al menos 90 días de actividad en el último año antes de quedar desempleados.

La Prestación por Desempleo se comenzará a depositar a partir del viernes 22 de mayo, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para iniciar el trámite, los interesados pueden hacerlo de manera presencial en oficinas de ANSES con turno previo o a través de la plataforma de Atención Virtual en anses.gob.ar. Un aspecto clave es respetar el plazo: la solicitud debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. En caso de exceder ese período, el organismo puede aplicar descuentos en la cantidad de cuotas a cobrar.

La documentación requerida incluye DNI actualizado, telegrama de despido o documentación equivalente, y comprobantes que acrediten la situación de desempleo. En situaciones de quiebra de la empresa, también se pueden solicitar certificados judiciales.

Una vez aprobado el trámite, ANSES habilita una Cuenta de la Seguridad Social donde se depositan los pagos mensuales, que pueden retirarse por ventanilla o utilizarse mediante tarjeta de débito.

En relación al calendario de pagos de mayo, las fechas se organizan según la terminación del DNI: