Los jubilados ya piensan en el cobro de junio: cuánto aumentan los haberes y qué pasa con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio de 2026.

El ajuste se realizará en línea con el índice de inflación de abril, que fue del 2,6% según lo difundido por el Inbstituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y se aplicará mediante la fórmula de movilidad.

Si bien ANSES todavía no oficializó el porcentaje del nuevo aumento, la cifra de la inflación de abril permite realizar cálculos estimativos sobre los montos que percibirán los adultos mayores durante junio, mes en el que también se depositará el aguinaldo y el bono de refuerzo, según corresponda.

Cómo quedarían las jubilaciones y pensiones en junio con el aumento

En base a una suba estimada del 2,6%, los haberes previsionales tendrían una nueva actualización en junio. De acuerdo con estas proyecciones, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en $403.396, mientras que la jubilación máxima alcanzaría los $2.714.477,30.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementaría hasta los $322.717, y las Pensiones No Contributivas (PNC) subirían a $282.377.

A estos valores se suma el bono de refuerzo que perciben los jubilados y pensionados de menores ingresos. Este adicional, que se mantiene congelado en $70.000 desde 2024, volvería a ser abonado en junio, aunque su continuidad aún debe ser confirmada oficialmente por ANSES.

En caso de sostenerse el bono, los montos finales a cobrar quedarían conformados de la siguiente manera: la jubilación mínima ascendería a $473.396, la PUAM a $392.717 y las PNC a $352.377. De esta forma, el refuerzo continúa siendo un componente clave para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En junio, se estima que el aumento para los jubilados ronde el 2,6%.

Haberes jubilatorios: qué conceptos se pagan en junio 2026

El mes de junio incluirá tres conceptos en el calendario de pagos de ANSES: el haber mensual actualizado con el aumento correspondiente, el bono de refuerzo para quienes cumplen con los requisitos y el medio aguinaldo.

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. En el caso de los jubilados y pensionados, este cálculo se realiza tomando como referencia el haber más alto cobrado entre enero y junio de 2026.

Este ingreso adicional se deposita junto con el haber mensual y representa un refuerzo significativo en los ingresos de mitad de año.