Alerta jubilados: con el aguinaldo de junio 2026, ¿cambia la manera de cobrar el haber en ANSES?

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encuentran percibiendo sus ingresos de mayo bajo el cronograma vigente.

Sin embargo, debido al avance del año y la aplicación de los ajustes mensuales, es habitual que muchos busquen anticiparse y conocer los detalles del próximo salario, correspondiente a junio de 2026.

Es fundamental saber si se modificará la manera en la que reciben su dinero, dado que las actualizaciones constantes y el aguinaldo suelen generar dudas relacionadas con la liquidación.

Los titulares verán reflejado un nuevo incremento en sus cuentas, ya que la fórmula de movilidad vigente toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos para modificar los montos de forma directa.

Haber de junio para jubilados: ¿Cambia la manera de cobrar en la ANSES?





La ANSES no comunicó ninguna modificación logística relacionada con los pagos de junio de 2026. De esta forma, los beneficiarios continuarán cobrando según el calendario habitual por terminación de DNI.

Este se activará durante las primeras semanas del mes para los jubilados de la mínima y concluirá hacia finales de junio con quienes perciben los haberes más altos.

Tanto el aumento mensual derivado de la inflación (2,6%) como el bono de refuerzo de $70.000 (destinado a quienes disponen del haber básico) se depositarán en la misma fecha y de forma automática en la cuenta bancaria de cada titular. Los beneficiarios de la máxima, por su parte, no tendrán posibilidad de cobrarlo.

Junio para jubilados: ¿Cambia la manera de cobrar el haber en la ANSES?

Jubilados: ¿Cuánto van a cobrar en junio?





Los valores definitivos quedan bajo el nuevo esquema de movilidad previsional:

Jubilados de la mínima : perciben el nuevo haber básico de $403.318 más el extra de $70.000, garantizando un piso de ingresos de $473.318. Con el aguinaldo, quedará en $674.977 .

Jubilados de la máxima: el salario se posicionará en $2.713.948 con el incremento, sin la posibilidad de obtener el refuerzo extraordinario. Al incluir el Sueldo Anual Complementario (SAC), finaliza en $4.070.922.

Jubilados de la máxima: ¿Pueden cobrar el bono de la ANSES?





Los jubilados que perciben el haber máximo no pueden cobrar el bono de $70.000 de la ANSES. Esto se debe a que disponen de un ingreso mensual superior al piso garantizado, perdiendo por completo el acceso al refuerzo y viendo reflejado únicamente su haber base con el aumento de movilidad.

Al igual que ocurre habitualmente, este sector de mayores ingresos percibirá sus haberes agrupados en las fechas asignadas, completando el esquema de pagos estipulado para junio.