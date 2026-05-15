Adelanto para jubilados: con aumento, bono y aguinaldo, ¿cuánto cobran en junio 2026?

En junio 2026, los jubilados no solo cobrarán su haber con aumento y bono, sino que también se sumará el primer medio aguinaldo del año. Esto significa una suba considerable en el monto final de percepción.

El incremento para el próximo mes se posicionó en 2,6%, debido a que esa fue la inflación de abril confirmada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y se toma ese valor como referencia.

Por otra parte, el refuerzo continúa en $70.000, sin modificaciones en su monto, mientras que el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Junio 2026: ¿Cuánto cobran los jubilados con aumento y bono?





El aumento para los jubilados en junio será del 2,58%, por lo que se debe aplicar ese porcentaje a las cifras de cobro vigentes en mayo.

Con esa actualización, el haber mínimo quedará en $403.318, aunque sumando el bono de refuerzo, escalará a $473.318.

El sueldo máximo subirá a $2.713.948 y en este caso no se aplicará el extra en cuestión. Cabe recordar que los $70.000 completos corresponden solo a los titulares del básico.

Sin embargo, pueden acceder a un proporcional los beneficiarios de montos intermedios, siempre que superen la mínima pero no excedan el tope de $473.318.

Con aumento, bono y aguinaldo, ¿cuánto cobran los jubilados en junio 2026?

Se suma el aguinaldo: ¿Cómo queda la cifra final en junio 2026?





Dado que el aguinaldo es el 50% del mejor salario del semestre y sin contar el bono, será de $201.659 para los jubilados de la mínima (es decir, la mitad de $403.318).

Así, al sumar el aumento, el bono y el aguinaldo, este sector accederá a $674.977 finales en junio 2026. Por su parte, los que cobran la máxima tendrán $1.356.974 de SAC.

Este último grupo, entonces, contará con $4.070.922 en total. El resto deberá realizar el cálculo de acuerdo a su haber particular, siguiendo las mismas reglas.