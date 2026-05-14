ANSES define un nuevo aumento para jubilados en junio 2026: ¿Cuándo se conocerá?

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de mayo para jubilados y pensionados, crece la expectativa por el próximo aumento de haberes previsto para junio de 2026, cuyo porcentaje se conocerá este jueves.

Sucede que a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el dato de inflación de abril y, de forma automática, quedará definido el nuevo ajuste que impactará sobre diferentes prestaciones sociales el mes siguiente.

La actualización responde al esquema de movilidad mensual vigente, establecido por el Gobierno mediante el decreto 274/2024, que establece incrementos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el organismo estadístico.

Por este motivo, este jueves será clave para millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos ya comenzaron a cobrar mayo y otros todavía esperan su fecha, el nuevo dato permitirá calcular cuánto percibirán en junio.

En paralelo, distintas consultoras privadas ya anticiparon una cifra cercana a la inflación de abril que podría informar el INDEC. A continuación, los detalles.

Jubilados de ANSES: cuánto aumentaría la mínima en junio 2026 y qué pasará con el bono

De acuerdo con las proyecciones privadas y los datos publicados por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación de abril rondaría el 2,6%, porcentaje que impactará de forma directa en el próximo ajuste de haberes.

En caso de confirmarse esa cifra, la jubilación mínima tendría una suba y pasaría de los actuales $393.124 a ubicarse cerca de los $403.396.

Este jueves, el INDEC dará a conocer la inflación de abril que permitirá calcular el aumento a jubilados de la ANSES para junio (Imagen ilustrativa).

Además, se espera que continúe el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la mínima. Aunque el refuerzo suele oficializarse sobre el cierre de cada mes, todo indica que seguirá vigente y, de concretarse, el ingreso total podría alcanzar los $473.396.

A eso también se sumará el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año, que se acredita junto con los haberes de junio.

Si bien todavía resta conocer el porcentaje exacto de aumento, junio se perfila como uno de los meses con mayores ingresos para millones de jubilados y pensionados.

ANSES continúa con el calendario de pagos de mayo para jubilados y pensionados

Mientras crece la expectativa por el próximo aumento, la ANSES avanza con el cronograma de pagos de mayo para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

Los depósitos comenzaron el lunes 11 de mayo y se extenderán hasta el jueves 21. Luego será el turno de quienes cobran montos superiores al haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo