Con aumento y bono: así cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó los valores que cobrarán jubilados y pensionados durante mayo 2026. Los haberes tendrán una nueva suba mensual del 3,38% y, al mismo tiempo, continuará entregándose el bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos más bajos.

La actualización se aplica a través del esquema de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de inflación informado dos meses antes. Para este período, el porcentaje fue definido en base al IPC registrado en marzo y se verá reflejado directamente en los pagos de mayo.

¿Cuánto van a cobrar jubilados y pensionados en mayo con el aumento y el bono?

¿Cuánto van a cobrar jubilados y pensionados en mayo con el aumento y el bono?

Con la actualización aplicada en mayo 2026, la jubilación mínima pasó a ser de $393.174. A ese valor se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente este mes, por lo que quienes perciben el haber más bajo cobrarán un total de $463.174.

En paralelo, las jubilaciones más altas también recibieron el incremento correspondiente por movilidad. Tras la actualización, quedó cerca de los $2.645.689 mensuales. Sin embargo, en estos casos no corresponde el pago del bono adicional dispuesto por el Gobierno nacional.

Desde ANSES aclararon que el refuerzo extraordinario no alcanza únicamente a quienes cobran la mínima. También lo perciben jubilados con ingresos un poco superiores, aunque en esos casos el monto se entrega de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el organismo previsional.

El objetivo de este bono continúa siendo acompañar a los sectores de menores ingresos frente al impacto de la inflación y garantizar un piso mínimo para jubilados y pensionados. El tope fijado para acceder al refuerzo, ya sea completo o parcial, quedó establecido en $463.174 totales. A partir de ese valor, el bono deja de pagarse.

Las pensiones administradas por ANSES también tuvieron actualización durante mayo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber quedó en $314.539 y, con el bono extraordinario, supera los $384.000 mensuales.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzaron valores cercanos a los $275.221 antes del refuerzo. Sumando el bono de $70.000, el ingreso final ronda los $345.000. En tanto, las madres de siete hijos que cobran pensiones no contributivas perciben el incremento completo junto con el bono total, equiparando así el monto de la jubilación mínima reforzada.

ANSES recordó además que tanto el aumento mensual como el bono extraordinario se acreditan automáticamente junto con el haber habitual, sin necesidad de realizar trámites, inscripciones ni completar formularios. El depósito se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria asignada según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya activó el esquema de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados. Como ocurre cada mes, las fechas fueron organizadas según la terminación del DNI para distribuir la acreditación de los haberes y evitar demoras en los cobros. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo





Para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, ANSES dispuso un cronograma distinto que se extenderá hacia los últimos días del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas comenzaron a acreditarse desde el 11 de mayo. Mientras tanto, el resto de las prestaciones sociales administradas por ANSES continuará con fechas de pago diferenciadas a lo largo de todo el mes.