ANSES: Sandra Pettovello informó el límite de edad para cobrar la Prestación Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante mayo de 2026 se acreditará nuevamente el extra correspondiente a la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar.

En ese marco, ANSES también aclaró hasta qué edad se puede continuar percibiendo este beneficio, una de las asistencias más importantes para garantizar el acceso a la canasta básica.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, oficializó un aumento del 38% para la prestación alimentaria y ratificó los criterios vigentes para acceder al programa.

¿Hasta qué edad se cobra la Prestación Alimentar?

Según confirmó el Gobierno, la Prestación Alimentar continúa alcanzando a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive. Este rango etario, que había sido ampliado previamente, quedó nuevamente ratificado dentro de la normativa vigente correspondiente a mayo.

Además, el beneficio sigue contemplando a otros grupos:

Personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres de siete hijos que cobran Pensiones No Contributivas.





El dinero se acredita en la misma cuenta en la que se perciben las asignaciones y puede utilizarse mediante tarjeta de débito u otros medios electrónicos asociados. En todos los casos, el uso está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, incluyendo productos esenciales como carnes, lácteos, frutas, verduras, harinas y bebidas sin alcohol. No está permitido utilizarlo para adquirir bebidas alcohólicas ni productos no alimentarios.

La Prestación Alimentar corresponde hasta los 17 años, inclusive. En el caso de la AUH por Discapacidad el cobro es sin límite de edad.

Cuáles son los nuevos montos de la Prestación Alimentar

Tras el incremento del 38%, los valores del beneficio se actualizaron según la cantidad de hijos a cargo:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres hijos o más.





Estos montos se suman a las asignaciones que perciben mensualmente los titulares, reforzando el ingreso total del grupo familiar.

Cuánto cobran en mayo los beneficiarios

A su vez, con la actualización del 3,38% dispuesta por ANSES, los valores de las principales prestaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH):

Monto total por hijo: $141.286

Cobro mensual (80%): $113.028,80

Retención del 20%: se abona tras la presentación de la Libreta





AUH por hijo con discapacidad:

Monto total: $460.045

Cobro mensual: $368.036

Retención del 20%: se liquida una vez presentada la Libreta





Asignación por Embarazo (AUE):

Total: $141.286

Cobro mensual: $113.028,80

Retención del 20%: se liquida tras la presentación de la Libreta





Pensión para madres de siete hijos: