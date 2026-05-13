ANSES paga $123.000 por única vez en mayo 2026: ¿Quiénes pueden cobrarlo?

En mayo 2026, distintas personas reciben un pago de $123.000 que se acredita por única vez a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con determinados requisitos vinculados a la situación laboral.

A diferencia de otras prestaciones más conocidas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este tipo de ayuda no se cobra de manera mensual y funciona como un ingreso puntual dentro del esquema de asistencia.

El beneficio está orientado a personas que hayan celebrado su matrimonio recientemente y puede representar un alivio económico importante dentro del presupuesto del hogar, especialmente en un contexto donde los precios siguen en alza.

Detalles del beneficio de $123.000 que paga ANSES en mayo 2026

La Asignación Familiar por Matrimonio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y está destinada a trabajadores registrados y otros grupos alcanzados por el sistema de seguridad social.

Para este mes, el monto actualizado se ubica en $123.307 por persona. En este sentido, el ingreso puede duplicarse en los casos en los que ambos integrantes de la pareja se encuentren en condiciones de acceder, superando los $246.000 en total.

ANSES paga $123.000 por la Asignación por Matrimonio en mayo 2026 (Imagen ilustrativa).

Un dato importante es que no se trata de un pago por pareja, sino individual. Es decir, cada cónyuge que cumpla con las condiciones puede gestionar la asignación por separado y recibir el monto correspondiente.

Quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES





El acceso a esta asignación está destinado a un grupo determinado de trabajadores y beneficiarios que forman parte del sistema de asignaciones familiares. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Trabajadores de temporada.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En todos los casos, se trata de personas incluidas dentro del régimen de asignaciones familiares, que pueden gestionar esta ayuda siempre que cumplan con las condiciones vigentes.

Requisitos para acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES

Para poder cobrar este beneficio, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el sistema de asignaciones familiares. Los principales puntos son los siguientes:

Haber contraído matrimonio por civil.

Tener el vínculo matrimonial registrado en la base de datos del sistema previsional.

Iniciar el trámite dentro de los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de la fecha de celebración.

Trabajadores en relación de dependencia deben tener al menos 6 meses de antigüedad mínima y continuada en su empleo al momento del matrimonio.

y continuada en su empleo al momento del matrimonio. No superar los topes de ingresos vigentes del régimen, que en mayo se ubican en $2.896.244 para cada persona de manera individual.

Además, el ingreso total del grupo familiar también debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, que en este caso es de $5.792.488.

Cómo hacer el trámite para cobrar la Asignación por Matrimonio

El trámite para acceder a este beneficio es gratuito y puede realizarse de dos maneras, según la comodidad de cada persona.

Trámite online

Se realiza a través de los canales digitales ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema se debe seleccionar la opción "Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción" en Atención Virtual.

Trámite presencial

Se puede gestionar en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social con turno previo, ideal para quienes prefieren asistencia personalizada.

Documentación necesaria:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio.

Datos personales y vínculos familiares actualizados en la base del organismo (se pueden verificar desde la web o la app oficial).

Tener la información familiar correctamente cargada es clave para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación del beneficio.

Una vez que la solicitud es aprobada, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Este mes, las Asignaciones de Pago Único -que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción- se abonan entre el 12 de mayo y el 10 de junio.