Calendario de mayo: ¿Qué jubilados cobran este miércoles 13 y cuál es el nuevo monto total?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llega a la mitad de la primera semana para los jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Este miércoles 13 de mayo se activa la acreditación para un nuevo grupo de beneficiarios, quienes verán reflejado en sus cuentas el ajuste mensual del 3,4% derivado del índice de inflación.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes tienen fecha de cobro hoy, miércoles 13 de mayo?





De acuerdo al cronograma oficial, hoy es el turno de los titulares cuyos documentos finalizan en un número específico:

Jubilados y pensionados (haber mínimo) : DNI terminados en 2 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5.

El pago se realiza de forma conjunta, incluyendo tanto el haber mensual actualizado como el bono de refuerzo previsional dispuesto por el Gobierno para sostener el poder adquisitivo del sector.



Fechas de cobro para los jubilados y pensionados en mayo de 2026





Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo .

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este miércoles 13 de mayo?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo .

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Mayo en la ANSES: ¿Cuánto se cobra este mes?





Para los beneficiarios que perciben sus haberes este miércoles, el monto final está compuesto por la nueva base mínima y el bono extraordinario:

Jubilación mínima de mayo: $393.174,10 (tras el aumento por movilidad). Bono de refuerzo: $70.000. Total garantizado: $463.174,10.

Es fundamental recordar que quienes cobran más de la mínima pero menos de $463.174,10 reciben un bono proporcional para alcanzar ese "techo".

Los jubilados pueden verificar el desglose de su liquidación (sueldo bruto, descuentos y bono) a través de la web oficial de la ANSES o la aplicación móvil, ingresando a la sección "Hijos", "Jubilaciones y pensiones" y "Consulta de recibos" con su Clave de la Seguridad Social.