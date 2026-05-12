Calendario de pagos ANSES: ¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados de la mínima en mayo 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el esquema de pagos correspondiente a mayo de 2026, aplicando la nueva fórmula de movilidad que ajusta los ingresos según la inflación.

Este mes, los jubilados y pensionados que perciben la mínima cuentan con un cronograma extendido que incluye el pago de un bono de refuerzo económico para sostener el poder adquisitivo.

El cronograma completo: fechas por terminación de DNI





Para los beneficiarios de jubilaciones mínimas, el calendario se despliega de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Para los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados de la mínima en mayo?

Montos oficiales: ¿Cuánto se cobra en mayo?





Con la actualización del 3,4% (basada en el IPC de marzo), los valores para este mes quedaron establecidos de la siguiente forma:

Haber mínimo base: se ubica en $393.174,10. Bono de refuerzo extraordinario: se liquida un monto de $70.000. Piso garantizado: ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $463.174,10.

Es importante destacar que el bono no requiere de trámites adicionales; se deposita de forma conjunta con el haber mensual bajo el concepto de "Refuerzo previsional".

¿Qué sucede con los jubilados que superan la mínima?





Quienes perciben ingresos por encima del haber básico, pero no alcanzan el tope de $463.174,10, recibirán un bono proporcional hasta completar dicha cifra.

Por otro lado, aquellos que ya superan ese límite con el aumento del 3,4% verán reflejada la mejora en su recibo, pero no percibirán el refuerzo de los $70.000.

Se puede verificar el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionando la opción "Hijos / Jubilaciones y pensiones" para descargar el recibo oficial.