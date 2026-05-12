Bono de $70.000 para jubilados: ¿Quiénes lo cobran en mayo y cuál es el nuevo tope?

A través de la oficialización de los nuevos montos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que el bono de refuerzo de $70.000 se mantendrá vigente en mayo 2026.

De esa manera, los jubilados y pensionados deben verlo reflejado junto a su haber con el aumento por movilidad, es decir, proporcional a la inflación de dos meses atrás, que en este caso fue de 3,4%.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?





El refuerzo extraordinario está destinado principalmente a los sectores con menores ingresos del sistema previsional. Recibirán el monto total de $70.000 los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

Tras el aumento del 3,4% aplicado este mes, el haber mínimo base se ubica en $393.174,10. Al sumar el bono completo, este grupo de beneficiarios percibirá un total garantizado de $463.174,10.

El nuevo "tope": ¿Cómo funciona el bono proporcional?





Para evitar que quienes ganan apenas por encima de la mínima queden en desventaja, la ANSES aplica un bono proporcional. El "tope" de este mes se fijó en $463.174,10.

Esto significa que:

Si el haber con el aumento del 3,4% es, por ejemplo, de $410.000, se recibirá un plus de $53.174,10 para alcanzar el límite establecido. Si la jubilación ya supera los $463.174,10 sin necesidad de refuerzos, no se percibirá el bono de mayo, aunque sí se verá reflejado el aumento del 3,4% en la liquidación bruta.

Jubilados: ¿Quiénes cobran el bono en mayo?

¿Cuándo se acredita el refuerzo?





El bono se deposita de manera automática en la misma fecha y cuenta bancaria en la que se percibe el haber mensual, según el calendario por terminación de DNI:

PNC : del lunes 11 al viernes 15 de mayo.

Haberes mínimos : del lunes 11 al jueves 21 de mayo.

Haberes superiores a la mínima: del viernes 22 al viernes 29 de mayo.

Se recomienda a los beneficiarios ingresar a la plataforma Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social para verificar el recibo de haberes. Allí, el pago extra debe figurar bajo la denominación "Refuerzo previsional".