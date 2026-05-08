Jubilados: Sandra Pettovello anunció el tope de cobro para recibir el bono en mayo, ¿de cuánto es?

A través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se ratificó el esquema de pagos para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en mayo de 2026.

La definición del "tope de ingresos" es el dato más esperado, ya que funciona como el límite que determina quiénes percibirán el bono de refuerzo y quiénes no.

El tope de mayo: ¿Quiénes cobran el bono?





Para este mes, el Gobierno estableció que el bono extraordinario de $70.000 está destinado a compensar a los beneficiarios de menores ingresos.

Sin embargo, existe un "techo" que regula su distribución:

Tope máximo con bono: el límite de ingresos para recibir el beneficio (o una parte de él) es de $463.174,10 .

Cobro completo ($70.000): solo lo obtienen aquellos que cobran la jubilación mínima, que en mayo se ubica en $393.174,10 .

Cobro proporcional: quienes tengan un haber superior a la mínima, pero inferior a los $463.174,10, percibirán un monto diferencial hasta alcanzar esa cifra exacta.

¿Quiénes quedan excluidos del beneficio?





Bajo la resolución del área conducida por Pettovello, aquellos jubilados y pensionados que, tras el aumento del 3,4% por movilidad, superen los $463.174,10, no recibirán el refuerzo de mayo.

Para este grupo, el haber mensual se liquidará únicamente con el ajuste correspondiente a la inflación de marzo.

Sandra Pettovello anunció el tope de cobro para recibir el bono en mayo.

Montos para las Pensiones No Contributivas y la PUAM





El anuncio también ratifica los topes para otras prestaciones que dependen del haber mínimo:

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: el tope de cobro mensual con bono incluido queda en $345.221 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el límite de ingresos garantizado para mayo es de $384.539.

Verificación de haberes

Desde el Ministerio de Capital Humano recuerdan que el bono se deposita de manera automática y figura en el recibo de sueldo bajo el concepto de "Refuerzo previsional".

Para consultar la liquidación exacta y verificar si se aplicó el proporcional según el tope anunciado, los beneficiarios deben ingresar a la aplicación Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.