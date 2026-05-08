Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 8 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTES

Cayeron ladrones colombianos encapuchados que ejecutaban entraderas a jubilados

El operativo se realizó en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde las autoridades policiales lograron capturar a tres individuos. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Tres ladrones, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por los pesquisas policiales, al estar sindicados de integrar una banda delictiva de encapuchados, dedicada a perpetrar entraderas y desvalijar a jubilados. El operativo se realizó el jueves en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los malvivientes (dos de ellos de 42 años y el restante de 35) resultaron apresados en General Juan Lavalle al 2600, casi en el cruce con Ignacio Warnes, y en momentos en los que se movilizaban a bordo de un VW Polo marrón, con el dominio finalizado en 092.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito.

Trascendió que a los individuos aprehendidos se les incautaron guantes, pasamontañas, barretas y diversas herramientas.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que esos sujetos eran buscados por un asalto que padeció una mujer, de 74 años, quien fue desvalijada y agredida a golpes por los marginales el 21 de abril, dentro de su vivienda.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en tentativa y lesiones", la Unidad Funcional Descentralizada Este de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Policiales