Cayeron ladrones colombianos encapuchados que ejecutaban entraderas a jubilados

Tres ladrones, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por los pesquisas policiales, al estar sindicados de integrar una banda delictiva de encapuchados, dedicada a perpetrar entraderas y desvalijar a jubilados. El operativo se realizó el jueves en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los malvivientes (dos de ellos de 42 años y el restante de 35) resultaron apresados en General Juan Lavalle al 2600, casi en el cruce con Ignacio Warnes, y en momentos en los que se movilizaban a bordo de un VW Polo marrón, con el dominio finalizado en 092.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito.

Trascendió que a los individuos aprehendidos se les incautaron guantes, pasamontañas, barretas y diversas herramientas.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que esos sujetos eran buscados por un asalto que padeció una mujer, de 74 años, quien fue desvalijada y agredida a golpes por los marginales el 21 de abril, dentro de su vivienda.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en tentativa y lesiones", la Unidad Funcional Descentralizada Este de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.