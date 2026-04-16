Desbarataron una banda de presos que lideraba desde cárceles a ladrones que hacían entraderas

Una banda de presos, que lideraba desde distintas cárceles a ladrones encapuchados que perpetraban entraderas en el conurbano bonaerense, fue desbaratada por los pesquisas policiales como saldo de siete allanamientos realizados en dos penales, en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las autoridades lograron identificar como líderes de la maniobra a cuatro reclusos, de 58, 34, 31 y 37 años, quienes resultaron individualizados en las Unidades Penitenciarias N° 2 y 37 de Barker, y N° 7 de Azul.

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Según agregaron los informantes, los funcionarios además consiguieron apresar a dos mujeres, de 30 y 34 años, quienes fueron capturadas en fincas situadas en el cruce de Malvinas Argentinas y Tierra del Fuego (en el Barrio Carlos Pellegrini), y en Deán Funes al 500, entre las calles 12 y 14, respectivamente, ambas en la localidad de Olavarría.

Los operativos





Trascendió que, a su vez, se llevaron adelante dos operativos en viviendas ubicadas en Santos Vega al 4000, entre Ingeniero Eiffel y Juan Dalton, en el noroeste del conurbano, y en Moreno al 3400, casi en la esquina con Virrey Liniers, en el barrio porteño de Balvanera.

Gracias a las requisas, los policías incautaron cuatro aparatos de telefonía celular.

Las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que se perpetró uno de los delitos y en base a las directivas impartidas por el doctor Fernando Daniel Semisa, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Lo que indica el sumario





Consta en el sumario que las diferentes tareas investigativas comenzaron a raíz de un asalto, que se produjo a las 3.30 del 13 enero cuando cinco malvivientes armados, encapuchados y vestidos con ropas negras, ingresaron por el primer piso a un domicilio instalado en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Ya en el inmueble, los hampones redujeron a una mujer y a su hijo, atándolos con cordones de zapatillas, para apoderarse de dinero, armas de fuego, llaves, alhajas y un teléfono.

Audaz maniobra





Mediante la utilización del celular de una de las víctimas, los marginales accedieron a aplicaciones bancarias y, en base a este método, efectuaron transferencias de dinero en dólares y pesos hacia cuentas de terceros, y gestionaron un préstamo bancario por 4.000.000 de pesos, el cual fue inmediatamente transferido.

A las 5 de aquel día, los asaltantes fugaron de la casa habitada por las víctimas.

En total, el perjuicio económico ascendió a 4.388.000 de pesos y a 15.000 dólares.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada "Robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y con escalamiento".

Por F.V.

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