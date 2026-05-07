Degollaron a un chapista y por el crimen detuvieron a una persona de su entorno familiar

Un chapista de 71 años fue degollado y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a un sobrino del yerno del septuagenario. El asesinato, que habría ocurrido como saldo de una supuesta pelea, se registró en el oeste del conurbano bonaerense y se investigan los motivos del delito.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Juan Castro Iguínez, de nacionalidad uruguaya.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados a escasos metros del taller propiedad del hombre, situado en el cruce de avenida Güemes y Ricardo Gutiérrez.

Trascendió que algunos habitantes del vecindario auxiliaron al trabajador, a quien se lo condujo de urgencia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente perdió la vida.

Heridas de gravedad





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que la víctima había muerto tras recibir una certera herida de arma blanca en la región del cuello.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito apresaron luego por el asesinato del chapista al individuo, de 34 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Verónica Pittella, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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