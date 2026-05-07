Dramático: pibe de 15 años asesinó de una cuchillada a su hermano de 16 en una pelea familiar

Un pibe, de 16 años, fue asesinado por su hermano, de 15, quien lo agredió a cuchilladas en una pelea familiar. El suceso se registró el miércoles en el norte del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Lucio Batalla.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en Talcahuano al 2500, casi en el cruce con Tuyutí, donde se originó una disputa.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el criminal se apoderó de un cuchillo y lo utilizó para atacar mortalmente a su pariente. Con rapidez, el agresor se dio a la fuga.

La víctima debió ser conducida de urgencia al Hospital de Diagnóstico Inmediato (H.D.I.), ubicado en la esquina de Menéndez y Pelayo y la colectora oeste de la Ruta Panamericana, donde finalmente perdió la vida a pesar de la tarea desarrollada por los médicos.

Como consecuencia del episodio, los servidores públicos destinados en la subcomisaría del distrito dialogaron posteriormente con la madre del menor asesinado, de 45 años, quien ofreció los detalles del altercado.

El sospechoso fue apresado





En base a los datos aportados al expediente, los integrantes de la mencionada dependencia, con el apoyo del Comando Patrulla (C.P.) de la zona, comenzaron a rastrillar el vecindario, oportunidad en la que consiguieron apresar al sospechoso en la intersección de Boulogne Sur Mer y la avenida Marcelo Torcuato de Alvear (la ruta provincial 202).

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica, la cual le había ocasionado un colapso pulmonar.

La investigación





A su vez, los miembros de la subcomisaría procuran establecer los motivos que provocaron esa reyerta.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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