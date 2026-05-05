Apresaron a un jubilado denunciado por haber abusado sexualmente de su nieta durante cuatro años

Un jubilado fue detenido el lunes por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber violado, durante cuatro años, a su nieta, en un aberrante suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 72 años, resultó apresado al ser interceptado en las cercanías del cruce de Goleta Sarandí y Valentín Alsina, en el Barrio Bolívar.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en la D.D.I. de la zona, en base a las directivas que impartió la Unidad Funcional N° 14 perteneciente a los tribunales locales.

La denuncia





Trascendió que la denuncia había sido radicada el 16 de marzo de 2022 por la abuela paterna de la víctima (y a su vez pareja del sospechoso).

Al narrar la situación, la mujer sostuvo que el sujeto había ultrajado a la menor, cuando ésta era una nenita de entre 8 y 12 años, en la vivienda en la que habitaban.

El expediente





Consta además, en el expediente, que la víctima, al momento de ser denunciado el episodio, tenía 17 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no se divulgan las identidades de las diversas personas implicadas.

Por F.V.

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