Asesinaron a cuchilladas a un hombre y por el crimen cayó un motoquero

Un hombre de 50 años fue asesinado y otro, de 28, resultó gravemente herido al ser agredidos a cuchilladas. El suceso se registró el fin de semana en el norte de la Provincia de Buenos Aires y, a raíz de lo acontecido, los pesquisas policiales detuvieron a un motoquero.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal del fue identificada, en forma oficial, como Sergio Ariel Romero; mientras que el otro individuo resultó ser Leandro Agustín Godoy.

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Según agregaron los informantes, a Romero lo atacaron en Pombo al 100, casi en el cruce con Italia, en el Barrio Los Fresnos; y a Godoy lo hallaron con lesiones en Omar De Felipe al 200, en el Barrio Los Provincianos.

Trascendió que a ambos sujetos los condujeron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe, donde Romero perdió la vida; en tanto los médicos certificaron que el muchacho, que tuvo que ser operado, había recibido cuchilladas en el rostro, en la espalda y en la región torácica.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas de arma blanca en la cabeza, en los brazos y en el estómago.

Así fue aprehendido el asesino





Al autor del asesinato, de 39 años, lo apresaron los servidores públicos del Comando Patrulla (C.P.) y de la comisaría 2ª de San Nicolás, en Doctor Román Subiza al 1300, incautándose una motocicleta Gilera Smash de 110cc en la que se movilizaba el atacante, un cuchillo utilizado en la mortal agresión y algunas ropas con manchas de sangre.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio y lesiones gravísimas", el doctor Jorge Pablo Leveratto, fiscal de la Unidad Funcional N° 15 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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