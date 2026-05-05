Lo buscaban por el crimen a balazos de un presunto dealer y lo detuvieron intentando escapar por los techos

Un hombre que era buscado por haber asesinado a balazos a un presunto dealer en una pelea dentro de un búnker utilizado para vender drogas fue detenido el lunes por los pesquisas policiales. El crimen se había registrado en marzo en el sur del conurbano bonaerense y el homicida trató de fugar por los techos de las viviendas aledañas al ser descubierto por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 34 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento, realizado en una finca situada en Euskadi al 100, casi en el cruce con Famatina.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por la doctora Sabrina Marta Maratta, de la Unidad Funcional N° 11 de los tribunales locales.

Trascendió que el prófugo intentó escapar por los techos vecinos al observar a los policías, aunque finalmente culminó reducido.

Además los investigadores procuran averiguar el paradero de otro marginal implicado en el asesinato.

Así fue la mortal agresión





De acuerdo a lo difundido en su momento, el hecho se produjo a las 22 del 25 de marzo cuando esos malvivientes, que se hallaban armados, ingresaron a una casa usada como búnker por dealers para comercializar sustancias estupefacientes, ubicada en Calchaquí, entre Arana Goiri y Homero.

En dichas circunstancias, los delincuentes se apoderaron de un morral que era de la víctima, de 36 años, oportunidad en la que resolvieron agredirla a disparos, provocándole la muerte.

Con rapidez, los atacantes huyeron; mientras que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar tras ser alertados gracias a un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911.

Al llegar al sitio, estos uniformados observaron el cadáver.

Graves heridas





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba cinco certeros impactos de arma de fuego en la región torácica.

Intervino en el expediente penal, que de manera preventiva se mantiene caratulado "Homicidio críminis causae en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego", el magistrado Sebastián Ariel Monelos, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de la jurisdicción.

Por F.V.

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