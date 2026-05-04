"Ya está, amigo. Lo mataste": el duro testimonio del hombre que desarmó al vecino asesino

Una discusión por un auto supuestamente mal estacionado terminó en un crimen en Lomas del Mirador. El hecho conmocionó a los vecinos y, ahora, el hombre que desarmó al atacante relató acongojado cómo se desarrolló la pelea y aseguró que el agresor "quería seguir".

"Sentí ruidos, gritos, y salí a ver qué pasaba. Lo veo a Agustín que se sacaba la campera y se fijaba que le había pasado en la espalda, y lo veo al señor que se mete en la casa", contó Diego en diálogo con Crónica. Luego, agregó que apareció Abel Emilio Barboza, el padrastro del joven, quien comenzó a discutir con el hombre desde la ventana.

El acusado, Jorge Mario Borsani, le disparó desde el interior de su vivienda a Barboza, según el testimonio del vecino. "El tipo, desde adentro de la casa le pega un tiro a Abel, que cae el piso. Cuando cae, saca el brazo por la ventana y le sigue apuntando, como para rematarlo", sostuvo.

Diego relató que Abel se acercó a la ventana del agresor para recriminarle que había intentado apuñalar a Agustín, su hijastro. Esa situación habría desencadenado los gritos iniciales que hicieron que este vecino, un testigo clave, saliera de su vivienda.

"Cuando aparece el hijo para ver cómo estaba el padre, también le apuntaba y seguía apretando el gatillo. Ahí me acerco y, cuando veo que tenía el brazo afuera, me abalanzo. Vino Agustín corriendo y entre los dos le pudimos sacar el arma", prosiguió el hombre.

Jorge Mario Borsani, el hombre que discutió con su vecino y lo mató de un disparo.

De acuerdo con este testigo, Borsani volvió a salir a la calle tras ese episodio, nuevamente con el cuchillo, y fue entonces cuando Diego le hizo el pedido más fuerte del relato. "Le dije: ‘Ya está, amigo. Lo mataste. ¿Qué querés hacer?'", contó.

Diego afirmó que ni Abel ni Agustín estaban armados en ningún momento, y que ni siquiera se lo imaginaba. "Son gente tranquila, gente buena", confesó, y describió al agresor como un "tipo siempre violento, al que le molestaba todo".

Respecto del estacionamiento, origen del conflicto, señaló que para él la familia estaba en regla, ya que el hombre "no tiene ni garage ni auto".

El hombre reveló, además, las palabras del acusado cuando lo increpó por los disparos. "No, yo no lo maté. No está muerto", le dijo dicho al vecino. En ese momento, contó que con Agustín cargaron a Abel en el auto y lo trasladaron al Hospital Santojanni, pero finalmente falleció.

Entre lágrimas de emoción, Diego contó que el disparo a Barboza le impactó en la clavícula y que él lo acompañó en el auto, intentando contener la herida. Además, recordó que las últimas palabras que escuchó de la víctima fueron para su hijo, a quien le pidió que manejara despacio porque sino se iban "a matar".