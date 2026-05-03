Brutal asesinato: mató a su vecino tras una discusión por dejar el auto mal estacionado

Una discusión por un auto mal estacionado culminó con un brutal asesinato en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La víctima fue identificada como Abel Emilio Barboza, de 60 años, y por el crimen fue detenido su vecino, un jubilado de 65.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen.

Cómo fue el hecho

Según pudieron reconstruir los investigadores, a raíz de un auto mal estacionado en el frente de una vivienda, comenzó la discusión entre los vecinos hasta que uno de ellos sacó su arma de fuego y disparó. La víctima recibió un balazo en el pecho por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se confirmó su muerte.

El imputado fue detenido en el lugar por los efectivos que se acercaron tras un llamado al 911. Después del crimen, el hijastro de la víctima entregó el arma a la policía y aseveró que se la quitó al acusado luego del ataque.

De acuerdo al testimonio de residentes del barrio, el problema venía de larga data porque el sospechoso dejaba varios autos estacionados en la calle "y se adueñaba de la cuadra". En esta oportunidad, el dueño de casa necesitaba sacar su vehículo para salir a trabajar y no podía hacerlo porque tenía uno de los autos del vecino estacionado en la puerta

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo de Andrea Palin, quien dispuso la detención del acusado y ordenó las pericias en el lugar.