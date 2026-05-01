Motoquero asesinó a un hombre y sería la venganza tras la aparición de un cadáver carbonizado

Un hombre, de 36 años, fue asesinado al ser agredido a balazos por un motoquero y se cree que el crimen habría sido perpetrado en una presunta venganza por la aparición, días antes, del cadáver carbonizado de un individuo. El suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires y los pesquisas policiales sospechan que lo acontecido se hallaría vinculado a la venta de drogas.

Voceros judiciales revelaron que la víctima que murió a disparos fue identificada, en forma oficial, como Marcelo Lorenzo Rojas.

Según agregaron los informantes, el sujeto perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende, tras haber sido atacado en horas de la mañana del lunes por un delincuente, que se movilizaba a bordo de una motocicleta, en Vértiz al 11700, casi en el cruce con 234, en el Barrio General Belgrano.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego 22 largo en una de las piernas, el cual le había afectado la arteria femoral.

En tanto, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

La hipótesis

Al respecto, las autoridades sospechan que el asesinato tendría vinculación con la aparición, el sábado, del cuerpo calcinado de un individuo en un descampado situado en Juan B. Justo al 8400, en la esquina con Juan Cetz, en el Barrio José Hernández, estimándose que el fallecido sería Kevin Abalos, de 33 años, y que ambos ilícitos podrían encontrarse ligados al comercio de sustancias estupefacientes en esos vecindarios.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Constanza Mandagarán, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales marplatenses.

Por F.V.