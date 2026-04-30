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Jueves, 30 de abril de 2026

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PRESUNTA VENGANZA

Asesinaron a balazos a joven de 17 años: hay dos sospechosos detenidos

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense. Los acusados tienen 18 y 16 años.

Fernando Vázquez

Un adolescente, de 17 años, fue asesinado a balazos en una presunta venganza, en un suceso registrado el miércoles en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por el crimen, hay dos sospechosos detenidos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Brian Hostes.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 13.30 cuando el menor fue atacado a disparos por varios malvivientes en el cruce de Coronel Suárez y Gascón, en el Barrio Coronel Dorrego.

El adolescente fue llevado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende, donde finalmente perdió la vida mientras era operado por los médicos del establecimiento.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que presentaba impactos de arma de fuego en una de las piernas y en el estómago.

Apresaron a dos jóvenes

En tanto, los servidores públicos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad del distrito arrestaron a dos jóvenes de 18 y de 16 años, quienes aparecen sindicados de haber participado en el asesinato, estimándose que habrían actuado por venganza.

Intervienen en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Homicidio", María Constanza Mandagaran, fiscal de la Unidad Funcional N° 4, y su colega Mariana Inés Baqueiro, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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