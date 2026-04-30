Capturaron a dos acusados de asesinar a un joven en una pelea entre bandas

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber participado en el asesinato a balazos de un joven, de 21 años. El crimen se registró en 2025 en el noroeste del conurbano bonaerense y presuntamente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre los integrantes de distintas bandas rivales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que a los sujetos, de 20 y de 22 años, se los requería por la muerte de la víctima, identificada como Gabriel Alejandro Iangiocola.

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Según indicaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y en base a las directivas que impartió Ignacio Manuel Correa, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales locales.

Trascendió que al mayor de los implicados se lo capturó en una propiedad situada en Catamarca al 1600, en tanto que el otro sospechoso resultó aprehendido en una vivienda ubicada en Eva Perón al 7.600.

Las requisas

En estas requisas, las autoridades consiguieron incautar municiones 38 y también nueve milímetros. A su vez los policías llevaron adelante otros dos operativos en domicilios existentes en el cruce de la avenida Colón y España, y en Reconquista al 5.000.

Consta en el expediente judicial que el hecho se produjo el 29 de julio de 2025 cuando se originó una disputa a disparos, que protagonizaron los miembros de grupos adversarios en la esquina de España y Reconquista, en el Barrio Sarmiento Dos.

Al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, los uniformados del Comando Patrulla arribaron al mencionado lugar y hallaron el cadáver de la víctima, oportunidad en la que unos 30 habitantes del vecindario atacaron a pedradas a los funcionarios.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la axila derecha.

Interviene en el sumario penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Homicidio agravado críminis causae", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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