Asesinaron a joven a balazos y por el crimen apresaron a dos sospechosos

Un joven, de 27 años, fue asesinado por varios individuos, quienes lo agredieron a balazos y, a raíz de este crimen, los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos. El suceso se había registrado días pasados, en el sur del conurbano bonaerense y se descubrió que el principal sindicado de haber perpetrado el homicidio se hallaba alojado en una comisaría, por otro delito.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Agustín Ovelar.

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Según agregaron los informantes, los hechos comenzaron el 14 de abril y se descubrieron cuando al muchacho se lo condujo, de urgencia, a un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida.

Trascendió que los malvivientes, luego de balear al joven, fugaron rápidamente a bordo de un VW Vento negro y en una motocicleta Yamaha Ray Zr de 125cc, escondiéndose en las calles de ese vecindario.

Graves heridas

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba impactos de arma de fuego.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito certificaron que el autor material de este mortal ataque, de 44 años, permanecía aprehendido en la seccional 5ª, aunque por "Abuso de arma agravado".

Se realizaron cuatro allanamientos

Mientras tanto, los investigadores policiales realizaron el viernes un total de cuatro allanamientos: en Cotagaita al 1700, casi en el cruce con Rodolfo Héctor Alice; en Rubén Machado al 5600, en la esquina con General Manuel Corvalán; en Helguera al 5700, entre Condarco y General Manuel Corvalán (en esta finca se incautaron el VW Vento; con el dominio finalizado en QL; el motovehículo, cuya patente terminaba en ZW; y un aparato de telefonía celular); y en General Manuel Corvalán sin número, entre Camacuá y Caxaraville (donde fue capturado un sujeto de 25 años).

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", la doctora María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional N° 7, y el Juzgado de Garantías N° 2, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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