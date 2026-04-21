Tres encapuchados asesinaron a balazos a un hombre en presunta venganza por otro crimen

Un hombre de 33 años fue asesinado y sus dos hermanos resultaron heridos al ser agredidos a balazos por tres individuos encapuchados, en el interior de una vivienda, en un suceso registrado el lunes en el oeste del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas policiales. Hasta el momento, se cree que los malvivientes habrían actuado como consecuencia de una presunta venganza debido a otro homicidio perpetrado horas antes, ya que se descartó, por completo, un intento de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Federico Gonzalo Denus.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en horas de la madrugada cuando los sujetos ingresaron a una finca situada en el segundo piso de la tira N° 8, en el Barrio Ejército de los Andes, tradicionalmente conocido como Fuerte Apache, ubicado en el cruce de Necochea y Teniente General Pablo Richeri.

Trascendió que los delincuentes comenzaron a efectuar disparos, oportunidad en la que hirieron a Federico Gonzalo y a sus dos hermanos, llamados Marcos Gabriel Denus y Enzo Nicolás Denus.

Graves heridas





Con rapidez, los hampones fugaron, mientras que las víctimas tuvieron que ser conducidas de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo, donde los médicos certificaron que Federico Gonzalo había perdido la vida, que Marcos Gabriel había recibido un proyectil en la pierna izquierda y que Enzo Nicolás había sido alcanzado por un tiro en la pierna derecha.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Marcos Gabriel y Enzo Nicolás están fueran de peligro.

Los procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en ese vecindario con el objetivo de apresar a los autores de la mortal agresión.

La hipótesis





Gracias a las pruebas que obran en el sumario, las autoridades consideran que el crimen tendría vinculación con el asesinato de Mario Eduardo Carrizo, el cual ocurrió el fin de semana, cuando a este hombre lo balearon en el nudo N° 14 del mismo complejo habitacional.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio y lesiones", la Unidad Funcional N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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