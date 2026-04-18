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Sábado, 18 de abril de 2026

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FATAL DISPUTA

Asesinaron a hombre a balazos en supuesta pelea callejera y buscan a un sospechoso

La víctima era una persona de 32 años. Los policías buscan al criminal y descartaron, totalmente, que lo sucedido haya sido una tentativa de asalto.

Fernando Vázquez

Un hombre, de 32 años, fue asesinado por un individuo, quien lo agredió a balazos en una supuesta pelea callejera. El suceso se registró en el sur del Conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al criminal, en tanto que descartaron, por completo, que el sospechoso haya actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Condarco y Ayacucho, donde se habría originado una presunta disputa, oportunidad en la que ese atacante resolvió efectuar disparos contra la víctima.

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Según agregaron los informantes, el asesino huyó; mientras que el herido debió ser luego conducido, de urgencia, a un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida.

Heridas mortales

Trascendió que los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego que le había atravesado la región torácica.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, con el objetivo de esclarecer el ilícito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Silvia Bussano, fiscal de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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