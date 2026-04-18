Misterio: asesinaron a hombre a balazos a escasos metros de una casa

Un hombre, de 47 años, fue asesinado y otro, de 34, resultó herido al ser agredidos a balazos, a escasos metros de una vivienda, en un misterioso suceso registrado en el noroeste del Conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen y además intentan averiguar los motivos de lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Alejandro Manuel Cansino, mientras que el herido es Carlos Alberto Ávila.

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Según agregaron los informantes, los hechos comenzaron el 28 de marzo cuando ambos hombres fueron atacados a disparos a pocos metros de la finca habitada por el menor de ellos, situada en Federico Lacroze al 3000, casi en el cruce con San Salvador.

Trascendió que Cansino perdió la vida en horas de la tarde del 16 de abril en el Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante y como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Ávila, mientras tanto, sobrevivió a la agresión, ya que padeció lesiones en el brazo derecho.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego (en el cuello y en el estómago).

A su vez, la esposa de Ávila, en su momento, sostuvo que, el día del ataque, descansaba en su dormitorio y que entonces, al escuchar varias detonaciones, salió rápidamente de la vivienda, oportunidad en la que observó heridos a los sujetos.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el mencionado vecindario con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Intervino en la causa penal, que se recaratuló "Homicidio y lesiones", la Unidad Funcional Descentralizada N° 22 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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