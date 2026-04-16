Asesinaron a balazos a un hombre en pelea callejera por una supuesta deuda de dinero

Un hombre de 40 años fue asesinado por un individuo, quien lo agredió a balazos en una esquina y como saldo de una pelea callejera, que habrían entablado a raíz de una presunta deuda de dinero. El suceso se registró este jueves en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales llevan adelante varios operativos, con el objetivo de apresar al criminal, que fugó en un automóvil. Hasta el momento, se descartó, por completo, que el atacante haya actuado con la intención de perpetrar un asalto.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Angel Ricardo Torres.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió en horas de la madrugada cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona aparentemente fallecida, que yacía tendida en el cruce de Bustos y Cañuelas, en la zona de Villa Lamadrid.

El hallazgo del cadáver





Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, estos uniformados observaron el cadáver del hombre.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeras heridas de arma de fuego (en la espalda y en el hombro derecho).

Al dialogar luego con algunos habitantes de dicho vecindario, los funcionarios certificaron que se produjo una disputa entre Torres y un sujeto por una supuesta deuda monetaria. Este altercado finalizó en tragedia, porque el criminal resolvió agredir a disparos a la víctima.

Con rapidez, el asesino huyó de inmediato en un vehículo gris rumbo al Barrio Diez de Abril.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 10ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos para esclarecer lo acontecido, aunque ya se descartó, totalmente, una tentativa de robo.

Consta en el sumario que la víctima se había mudado al barrio hacía alrededor de diez días y que residía en un inquilinato situado a escasos metros del escenario del mortal ataque.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Silvina Alejandra Estévez, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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