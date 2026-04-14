Lo asesinaron a balazos en una pelea vecinal: un pibe de 17 años fue detenido como autor del crimen

Un joven de 25 años fue asesinado por un pibe de 17, quien lo agredió a balazos como saldo de una pelea vecinal. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al criminal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Angel Ariel Alegre.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, los hechos comenzaron el 28 de marzo, cuando el menor y el muchacho entablaron una disputa en el cruce de De la Serna y General Pico.

Trascendió que el altercado culminó en tragedia, porque el chico resolvió atacar a disparos a su adversario para, de inmediato, darse a la fuga.

Minutos más tarde, Alegre debió ser conducido de urgencia a un centro asistencial, pero el 10 de abril perdió la vida a raíz de la gravedad de las heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba tres certeros impactos de arma de fuego (dos en la región del estómago y el restante en la cabeza).

Apresaron al agresor





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía del distrito apresaron al menor, quien se hallaba escondido en una finca y en cuyo poder incautaron un arma, que presuntamente habría sido utilizada para agredir a la víctima.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Natalia Vanina Milione, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy